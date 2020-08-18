Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Моддер (создатель модификаций видеоигр) воссоздал при помощи редактора уровней Halo 5 Forge часть карты Halo: Infinite. Об этом 17 августа сообщил портал DSOGaming.

Геймер, известный под ником Blttserz, потратил на это всего 48 часов, по мнению редакции, результат его работы является «невероятным». Автор статьи отметил, что эта карта выглядит так же хорошо, как и та, которую показала Microsoft во время онлайн-трансляции Xbox ShowCase. Стоит отметить, что любой желающий может скачать карту Blttserz в Halo 5 Forge и поиграть на ней.

Напомним, ранее студия 343 Industries объявила, что решила перенести релиз Halo Infinite на 2021 год. Стоит отметить, что разработчики пошли на такой шаг после того, как поклонники серии расритиковали за уровень графики версию игры, показанную в трейлере.

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