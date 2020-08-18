Варшава, , 03:41 — REGNUM Польская студия Flying Wild Hog работает над новой разножанровой игрой-сервисом, которая будет создана на базе «движка» Unreal Engine 4. Об этом 17 августа сообщил портал DSOGaming.

Компания Jagex объявила о том, что для реализации этого проекта она заключила соглашение с Flying Wild Hog. Релиз игры состоится на новой издательской платформе Jagex в 2021 году. Разработчики сообщили, что она будет выполнена в жанре многопользовательского ролевого боевика с научно-фантастическим сеттингом (мир игры). Они отметили, что планируют реализовать этапы открытого и закрытого бета-тестирования.

Геймеры знают студию Flying Wild Hog по работе над играми серии Shadow Warrior. Jagex получила известность прежде всего благодаря своей браузерной игре RuneScape.

Читайте ранее в этом сюжете: Destiny 2 не нужна: фанат решил воссоздать популярный шутер в Minecraft