Москва, , 03:36 — REGNUM В России начинаются специальные учения военной полиции «Страж-2020», которые пройдут с 18 по 21 августа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В них примут участие управление и подразделения военной полиции трех военных округов и Северного флота. В маневрах будут задействованы более 2,5 тысячи военных и около 500 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Кемеровской и Оренбургской областях начался основной этап командно-штабных учений двух общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ.

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