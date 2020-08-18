Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Warner Bros. опубликовала видео, которое является новым тизером предстоящей новой игры про Бэтмена. Ролик был выложен 17 августа на Twitter-странице кинокомпании.

В какой-то момент ролика зрители могут видеть, что на заднем плане появляется изображение совы. По имеющейся информации, новая игра будет посвящена преступной организации «Суд сов» из вселенной комиксов DC. Таким образом, поклонники серии сразу сделали вывод о том, чему посвящён тизер.

https://twitter.com/WBGamesMTL/status/1295374870432407552

Стоит отметить, что при этом Warner Bros. запустила сайт-тизер r3dakt3d.com, который также посвящён будущей игре. Ожидается, что она получит название Batman: Gotham Knights.

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