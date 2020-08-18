Москва, , 02:45 — REGNUM Один человек стал жертвой пожара в девятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, 18 августа сообщает пресс-служба МЧС по российской столице.

Еще один человек был спасен. Инцидент произошел в здании по проезду Кадомцева в квартире на пятом этаже. Площадь распространения огня составила 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 00:47.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Улан-Уде в результате пожара в частном доме в погиб человек.

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