Красноярск, , 02:45 — REGNUM Во вторник, 18 августа, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 18 на 19 августа ожидается до +14 °C.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с, порывы до 11 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В среду, 19 августа, в Красноярске до +22 °C днём и до +13 °C ночью. Небольшой дождь.

В четверг, 20 августа, в Красноярске ожидается до +24 °C днём. Ночью до +12 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 августа в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы. На юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальных районах, в центральных и южных районах Красноярского края местами высокая пожарная опасность IV класса.