Вашингтон, , 02:03 — REGNUM На форуме ChipHell опубликовали информацию о возможной цене предстоящей видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090 Ampere. Об этом 17 августа сообщил портал DSOGaming.

Пользователь, известный под ником Alienxzy, выложил скриншот, который он нашел в китайском сегменте сети. Исходя из содержащейся на нём информации, производитель Colorful планирует выпустить две топовых видеокарты на базе процессора RTX 3090 Ampere: Vulcan с воздушным охлаждением и Neptune с гибридной системой охлаждения.

Цена Vulcan составит 13 999 юаней (около $2 тыс. по текущему курсу), а Neptune — 12 999 юаней (около $1875). Издание отмечает, что речь идёт о топовых видеокартах, таким образом, цена на устройства низкого и среднего уровня должна быть ниже.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 1 сентября 2020 года компания Nvidia проведёт некое мероприятие. Ожидается, что на нём она представит видеокарты нового поколения, созданные на базе архитектуры Ampere.

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