Бразилиа, , 01:50 — REGNUM Число выявленных случаев излечения от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 2 478 494. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на своем сайте.

Кроме того, количество фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в республике увеличилось на 19 373 и составило 3 359 570.

За сутки в Бразилии зарегистрировано 684 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19. Всего по этой причине в стране погибли 108 536 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что супруга бразильского лидера Мишель Болсонару излечилась от COVID-19.

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