Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Microsoft в рамках распродажи видеоигр Ultimate Game сервиса Xbox Live начала выдавать пользователям сервиса Xbox Live «бесплатный кредит» в размере $5. Об этом 17 августа сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что получателей компания отобрала в случайном порядке, таким образом стимулируя геймеров выбирать игры из предложенного распродажного списка. Другие пользователи Xbox Live также могут запросить средства через ящик сообщений Xbox One или Xbox.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Xbox Фил Спенсер заявил: его не волнует вопрос о том, будет ли PlayStation 5 продаваться лучше Xbox Series X. Он пояснил, что в рамках текущего подхода компания фокусируется на продаже услуг участникам сообщества Xbox, а не на показателях реализации устройств.

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