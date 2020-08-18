Мехико, , 01:21 — REGNUM Ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона стал тропический шторм «Женевьева», который сформировался над Тихим океаном у берегов Мексики, сообщает метеорологическая служба этой латиноамериканской республики на своей странице в Twitter.

Он находится в 390 км от мексиканского города Мансанильо и движется в западном направлении со скоростью около 8,3 метров в секунду. По прогнозам он не достигнет берегов Мексики, однако обрушит сильные дожди на ряд штатов страны.

Власти просят население соблюдать меры предосторожности и следить за информацией сил гражданской обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Атлантическом океане, в 975 милях (1 569 км) к востоку от Подветренных островов, сформировался тропический шторм «Жозефина».

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