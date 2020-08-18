Ростов-на-Дону, , 01:01 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал защитников рощи у стадиона СКА. Участок площадью почти 2 га планировалось превратить в автостоянку.

«Побывал в роще у СКА, пообщался с активистами-защитниками рощи. Их позицию полностью разделяю: зелёные насаждения в Ростове надо сохранять! Недопустимо размещать на их территории какие-то иные объекты, что повлечёт за собой уничтожение зелёных массивов. Поручил городу отработать все вопросы по оформлению земельного участка в муниципальную собственность, чтобы окончательно снять проблему», — отметил глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что участок рощи у стадиона СКА площадью почти 2 га был сдан в аренду под парковку. Общественники через суд добились расторжения договора аренды. Однако арендатор намерен обжаловать это решение.