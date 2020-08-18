Ростов-на-Дону, , 00:45 — REGNUM Педагоги Ростова-на-Дону получили ключи от служебных квартир в микрорайоне Суворовский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Большая часть работников сферы образования трудоустроены в школе № 75, которая была открыта в 2019 году. Всего служебное жильё получили 50 педагогов.

ИА REGNUM напоминает, что общеобразовательное учреждение рассчитано на 1 тыс. 340 ребят. Это пока единственная школа в микрорайоне. Стоимость объекта составила почти 1 млрд рублей.