Ростов-на-Дону, , 00:28 — REGNUM Три подземных пешеходных перехода в центре Ростова-на-Дону должны быть освобождены от нестационарных торговых объектов. Такое решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области и городской департамент имущественно-земельных отношений обратились в суд с требованием освободить территорию от ларьков, так как договоры на размещение данных торговых объектов были реализованы неуполномоченной на их заключение организацией, а объекты не были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), пишет ТАСС.

Таким образом мозаичные панно в переходах на пересечении улицы Большой Садовой и проспектов Ворошиловского и Будённовского, а также на пересечении проспекта Будённовского и улиц Московской и Станиславского вновь должны быть открыты.

ИА REGNUM ранее сообщало, что весной 2020 года два подземных пешеходных перехода были признаны объектами культурного наследия. Это переходы с уникальным мозаичным панно, расположенные на перекрёстках проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая и проспект Будённовский — улица Большая Садовая.

Первым объектом культурного наследия стал подземный переход на пересечении улицы Московской и проспекта Будённовского.

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