Ишимбай, Башкирия, , 00:07 — REGNUM Прокуратура Башкирии начала проверку всех заявлений от участников конфликта на горе-шихане Куштау, который развернулся в минувшие выходные, 15 и 16 августа. Об этом сегодня, 17 августа, заявил заместитель прокурора Башкирии Виктор Логинов.

По словам Логинова, в отношении всех лиц, которые приняли участие в столкновения на горе Куштау, с какой бы стороны они ни были, кого бы ни защищали, какие бы должности ни занимали, проводятся проверки.

Также заместитель прокурора Башкирии отметил, что прокуратура будет работать с представленными участниками конфликта и очевидцами видеозаписями, подтверждающими нарушения прав и свобод.

Напомним, что в минувшие выходные, 15 и 16 августа на горе-шихане Куштау произошли столкновения экоактивистов с Росгвардией и ЧОПом, который «Башкирская содовая компания» наняла для охраны своей производственной площадки. Были задержаны 25 человек из числа протестующих.

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