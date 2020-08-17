Кейптаун, , 23:55 — REGNUM Суточное число выявленных случаев COVID-19 в ЮАР снизилось до 2541, что составляет 18% от пиковых значений конца июля, 18 августа сообщает Министерство здравоохранения ЮАР.

Согласно официальному отчету, в настоящий момент в ЮАР подтверждено 589 886 случаев коронавирусной инфекции. Умерли от заболевания 11 982 человека. Выздоровел 477 671 пациент.

Южно-Африканская республика находится на пятом месте в мире и на первом месте в Африке по числу выявленных случаев COVID-19.

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