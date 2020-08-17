Курган, , 23:48 — REGNUM В Курганской области около шести тысяч сотрудников школ, младший персонал больниц и помощники воспитателей детсадов получат дополнительные выплаты в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

А именно, выплаты по 10 тыс. рублей получат около 1200 молодых учителей. Заслуженным педагогам положена поддержка в 15 тыс. рублей.

По 10 тыс. рублей выплатят около 3600 младшим воспитателям и помощникам воспитателей, а также 1200 сотрудникам больниц, относящихся к младшему персоналу.

«Поддержку получат наименее социально защищенные, у которых оплата труда не индексируется постоянно. Уже подписан документ. Надеюсь, до 1 сентября начнутся выплаты», — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков.