Уфа, , 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией». Встреча Хабирова с экоактивистами все же состоялась, хотя и должна была пройти раньше.

Радий Хабиров Glavarb.ru

«Твердо обещаю, что никаких репрессий не будет. Нужно снижать градус накала и сменить риторику с обеих сторон, уважать друг друга», — сказал Хабиров.

Напомним, что в минувшие выходные, 15 и 16 августа, на горе Куштау произошли столкновения экоактивистов с Росгвардией и ЧОПом, нанятым «Башкирской содовой компанией». Экоактивисты хотят, чтобы памятник природы шихан Куштау никто не трогал, «Башкирская содовая компания» хочет срыть гору на известняк, а затем на ее месте разработать гигантский карьер по добыче известняка.

Столкновения не носили фатального характера, спецсредства не применялись, однако ряд экоактивистов был задержан.

16 августа Хабиров лично приехал на гору и заявил, что все работы на ней останавливаются — будет выработан компромиссный вариант.

Сегодня должна была состояться встреча Хабирова с экоактивистами в Ишимбае, однако там собрался митинг с требованием отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который накануне оскорблял экоактивистов на горе и рушил их лагерь.

Встреча в итоге состоялась поздно вечером. В ней принимают участие несколько десятков активистов, члены СПЧ, блогеры, учёные.