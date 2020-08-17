Маскат, 17 августа 2020, 22:58 — REGNUM Власти Омана объявили об ослаблении действующих в стране «коронавирусных» ограничений, 17 августа сообщает агентство Reuters.
Согласно правительственному заявлению, с 18 августа в Омане будет разрешена работа туристических ресторанов, а также тренажерных залов и бассейнов в отелях.
Кроме того, по решению высшего комитета по борьбе с COVID-19 в Омане, с 22 августа в стране будет снят запрет на передвижение в ночное время.
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