Маскат, , 22:58 — REGNUM Власти Омана объявили об ослаблении действующих в стране «коронавирусных» ограничений, 17 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно правительственному заявлению, с 18 августа в Омане будет разрешена работа туристических ресторанов, а также тренажерных залов и бассейнов в отелях.

Кроме того, по решению высшего комитета по борьбе с COVID-19 в Омане, с 22 августа в стране будет снят запрет на передвижение в ночное время.

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