Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 250 285 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до21 549 706. Об этом сообщает 17 августа Всемирная организация здравоохранения.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5345 пациентов с COVID-19, общее количество подтверждённых случаев летального исхода достигло 767 158.

В первую десятку стран по распространению инфекции входят США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Иран.