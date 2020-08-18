Москва, , 07:15 — REGNUM В Москве расширен перечень организаций, которые вправе претендовать на компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение своей продукции через интернет-площадки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь в список добавлены частные галереи и арт-аукционы. По решению правительства Москвы, эти организации смогут получить субсидии до 700 тысяч рублей. Данные средства предоставят для возмещения расходов на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019 года.

«Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей — владельцы частных галерей и арт-аукционов», — сказала Сергунина.

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