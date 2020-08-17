Ишимбай, Башкирия, , 21:02 — REGNUM В Ишимбае (Башкирия) сегодня состоялся стихийный митинг после событий на горе-шихане Куштау, произошедших в минувшие выходные, 15 и 16 августа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шихан Куштау Ayratayrat

Экоактивисты собрались в Ишимбае и потребовали отставки главы районной администрации Азамата Абдрахманова. Дело в том, что 15 августа Абдрахманов был замечен на Куштау в лагере экоактивистов. Якобы он собственноручно переворачивал палатки активистов вместе с находившимися в них вещами. Также чиновник обвинял экоактивистов в том, что все они приезжие, и им лучше убираться с горы.

Напомним, что накануне к протестующим на гору приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что разработка горы «Башкирской содовой компанией» прекращается до выработки компромиссного решения.

Сегодня в администрации Ишмибайского района должна была состоятся ещё одна встреча экоактивистов с Хабировым, но администрация региона ее отменила из-за состава участников встречи.

Тем не менее экоактивисты собрались перед зданием администрации Ишимбайского района и потребовали отставки Абдрахманова.

Акция продлилась больше часа. Сотрудники полиции предупреждали собравшихся об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия.