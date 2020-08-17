Челябинск, , 19:59 — REGNUM Депутаты Госдумы от Челябинской области за 2019 год в основном улучшили своё материальное положение. Впрочем, среди них есть и те, кто потерял в деньгах.

Самым богатым южноуральским депутатом нижней палаты парламента остаётся Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). Он заработал 32 435 644,25 рубля против 28 570 636,70. Супруга «народного избранника» показала доход в размере 128 918 850,21 рубля. В 2018 году было 127 394 855,47, то есть и её дела шли в гору.

Валерий Карлович всё также имеет треть земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и треть жилого дома. У его жены по две трети каждого из этих объектов. Также женщина владеет жилым домом в России, квартирой в Швейцарии и квартирой с парковочным местом на Кипре.

Елена Ямпольская («Единая Россия») заработала в 2019 году 25 953 888,06 рублей. Это существенно больше, чем за 2018 год — 4 537 745 рублей. А её супруг в очередной раз стал беднее. В 2018-м его доход составлял 27 892 258,28 рубля, а в 2019-м уже всего лишь 4 264 748,64. Из недвижимости у Ямпольской — участок земли для садоводства и треть квартиры площадью 57,20 кв. метра. Квартира 86,70 кв. метра отсутствует. Супруг имеет два участка земли и жилой дом.

Виталий Пашин (ЛДПР) заявил о доходе в размере 5 435 545,74 рубля. Стал богаче, в 2018 году было 4 876 004,57. Доход супруги уменьшился: было 17 395 472,26 рубля, а стало 10 283 445,04.

Структура имущества депутатской семьи за год не поменялась. Виталий Пашин всё так же владеет квартирой в 227,60 кв. метра, а его супруга другой квартирой — площадью 73 кв. метра. Также ей принадлежит половина квартиры площадью 126,70 кв. метра, а двое детей имеют по четверти этой жилплощади.

Андрей Барышев («Единая Россия») показал доход на отметке 4 226 540,08 рублей. По сравнению с 2018 годом слегка разбогател, было 4 029 797,29 рубля. Из имущества — три квартиры (одна в Испании), два участка земли, нежилое здание и гараж.

Владимир Бурматов («Единая Россия») отчитался о доходе в 5 537 125,89 рубля. Это меньше задекларированных за 2018-й 6 582 846,53. Супруга зато немного разбогатела, доход увеличился с 509 372,62 рубля до 608 682,15. В совместной собственности они имеют квартиру площадью 30,90 кв. метра.

Анатолий Литовченко («Единая Россия») за год стал богаче, заработав 5 429 652,49 рубля. В 2018-м у него было 4 679 820,52. Супруга депутата тоже заработала больше денег: 162 746,70 вместо 159 024,92. Сам депутат имеет жилой дом и три участка земли. Также он и супруга имеют доли в квартире и земельном участке.

Виталий Бахметьев («Единая Россия») заработал 7 646 135,47 рубля. Его супруга показала доход в размере 65 189 659,87, то есть по сравнению с 2018-м (67 536 485,4 рубля) немного обеднела.

Бахметьев имеет три жилых дома, три участка земли, две квартиры, четверть в квартире и гараж. За 2019 год стало на квартиру больше. У его супруги теперь 11 участков земли, а не 81, шесть зданий с пометкой «жилой дом», а не 32, два гаража, четверть в квартире и квартира.

Олег Колесников («Единая Россия») в 2019 году разбогател, заработав 4 388 930,67 рубля вместо прежних 3 860 126,48. У его супруги — 5 589 997,45 вместо 4 386 566,60 рубля. Недвижимого имущества в собственности у четы нет.

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