Рим, , 18:57 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 17 августа, в Италии умерли 35 400 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 4 (как и днем ранее), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 203 968 человек, за день этот показатель увеличился на 182 (днем ранее — на 146).

Число подтвержденных носителей выросло на 320 (днем ранее — на 479). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 254 235. В настоящее время заражены 14 867 человек — на 134 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 15 дней подряд. За это время оно увеличилось почти на 2500, то есть на 20%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.