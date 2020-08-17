Курск, , 18:54 — REGNUM В Курской области учебный год начнется в традиционном формате 1 сентября с соблюдением предписанных Роспотребнадзором мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

К новому учебному году в 42 учебных заведениях провели капитальный ремонт, в сельских школах обновили девять спортивных залов, в Курске и Железногорске откроется по одной новой школе. При этом традиционных линеек 1 сентября в школах проводить не будут.

«Все школы области практически готовы к приёму детей. Для обеспечения безопасности закуплены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства. В связи с пандемией мы отказались от проведения привычных школьных линеек. Как пройдет это мероприятие, каждая общеобразовательная организация решит самостоятельно», — рассказала председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко.

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