Курск, 17 августа 2020, 18:54 — REGNUM В Курской области учебный год начнется в традиционном формате 1 сентября с соблюдением предписанных Роспотребнадзором мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
К новому учебному году в 42 учебных заведениях провели капитальный ремонт, в сельских школах обновили девять спортивных залов, в Курске и Железногорске откроется по одной новой школе. При этом традиционных линеек 1 сентября в школах проводить не будут.
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