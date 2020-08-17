Жиздра, Калужская область, , 19:22 — REGNUM 17 августа в городе Жиздра дан старт автопробегу «История малых рек», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Завершились работы по расчистке русла реки Жиздра. Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В рамках автопробега профильный министр Варвара Антохина приняла работы по расчистке русла реки Жиздра. Оздоровление 3,7 км водной среды и прибрежных территорий началось в 2017 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Из федерального бюджета на эти цели было выделено 13,4 млн рублей. Поздравление калужанам в связи с завершением работ направила заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб, которая отметила, что охрана водных объектов является одной из важнейших задач государства. В результате проведенных в Калужской области мероприятий улучшилась экология реки, созданы более комфортные условия для проживания жителей Жиздры.

Автопробег «История малых рек», пройдет во всех муниципальных районах и городских округах области, предоставляя возможность каждому жителю расширить свои знания о природе родного края и найти единомышленников среди эковолонтёров. Завершится «зеленый» марафон 29 августа экофестом.

в Козельске.

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