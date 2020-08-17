Москва, , 18:37 — REGNUM Правительство РФ поддерживает законопроект, согласно которому российские военнослужащие срочной службы получат возможность получать водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без выплат государственной пошлины, сообщает 17 августа газета «Известия» со ссылкой на правительственный документ по данному вопросу.

Авторы законопроекта уверены, что такие меры повысят привлекательность срочной службы в Российской армии.

«Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает», — цитирует издание текст заключения, полученного из правительства РФ.

Кроме того, предлагается освободить военнослужащих от уплаты госпошлин за водительское удостоверение тракториста-машиниста и водителя иных транспортных средств или самоходных машин.

Напомним, водительские права категории D дают возможность управлять пассажирскими транспортными средствами, имеющими более восьми сидячих мест, автобусами любых размеров и массы, в том числе и с прицепами с массой до 750 кг.

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