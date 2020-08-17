Тамбов, , 18:29 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил сотрудников и волонтеров Дома молодежи с годовщиной образования учреждения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Вручение наград Tambov.gov.ru

15 августа Дому молодёжи Тамбовской области как учреждению исполнился один год. Сегодня, 17 августа, его посетил губернатор Александр Никитин.

«Хочу поздравить Дом молодёжи Тамбовской области с годом существования и активной работы, — сказал глава региона. — Спасибо большое всем волонтёрам, которые делают огромное дело для социального, экономического развития региона, благополучия наших жителей. Обязуюсь ваши идеи поддерживать».

На базе Дома молодёжи задействовано более 15 тысяч молодых людей, проведено свыше 600 мероприятий. Первым крупным знаковым событием стал областной «Молодёжный движ-2020», прошедший в ледовом дворце спорта «Кристалл» в декабре прошлого года. В фестивале приняли участие около 2 тыс. молодых людей региона. Многие из них получили награды и благодарности. Затем в силу эпидемиологической ситуации работа перешла в онлайн-формат. В прямом эфире прошёл региональный этап фестиваля «Студенческая весна», концерт в рамках празднования Всероссийского дня молодёжи.

Всего в Тамбовской области в волонтёрскую деятельность вовлечены более 72 тыс. человек. Для губернатора Александра Никитина в Доме молодёжи провели экскурсию, в ходе которой рассказали о работе разных волонтёрских организаций региона.

«Желаю идей для успешного и динамичного развития нашего Тамбовского края», — такое пожелание волонтерам написал на специальном стенде губернатор.

Также Александру Никитину рассказали о работе отдела Дома молодёжи, который занимается патриотическим воспитанием.

«За год мы реализовали множество проектов и акций, такие как «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Уборка воинских захоронений», «Бессмертный полк онлайн», «Сад памяти» и многое другое. Также мы не прекращали свою работу и во время самоизоляции. Мы старались делать интересный контент, проводили прямые эфиры, участвовали в онлайн-флешмобах», — отметила начальник отдела по работе с молодежью в сфере патриотического воспитания Дома молодёжи Тамбовской области Надежда Чернышева.

Александр Никитин принял участие в проекте «Памяти Героев», записав видео, в котором рассказал о подвиге земляка Сергея Николаевича Котова в Великой Отечественной войне. Он родился 1 октября 1912 года в городе Козлов (Мичуринск Тамбовской области), воевал на Черноморском флоте. Командовал звеном, с августа 1942 — отрядом, с сентября 1942 — дивизионом торпедных катеров первой бригады торпедных катеров Черноморского флота. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, в битве за Кавказ, в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской и Ясско-Кишинёвской наступательных операциях. Записанный главой региона материал будет размещен на канале «Памяти Героев» в видеохостинге «YouTube».

В рамках своего визита губернатор Александр Никитин также наградил несколько десятков волонтёров за поддержку старшего поколения в условиях пандемии коронавирусной инфекции и большой личный вклад в развитие добровольческого движения в Тамбовской области, за вклад в проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на территории региона.

Также губернатор вручил сертификаты победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2020» и ведомственные награды.