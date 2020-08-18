Тирана, , 06:35 — REGNUM Общимировая тенденция к ухудшению отношений в ряде семей после карантина и пребывания в режиме самоизоляции не обошла и достаточно патриархальное албанское общество.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с мая по июль, уже после снятия самых строгих ограничений, число заявлений на развод в стране увеличилось в пять раз. Так, если за апрель власти получили 72 заявления о разводе, то за май и апрель — 353.

Отмечается, что 80% заявлений были поданы женщинами, причем основной причиной для развода стало семейное насилие.