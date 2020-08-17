Берёзовский, Свердловская область, , 18:13 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области генеральный директор одной из фирм отдан под суд за хулиганство и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, поздно вечером 4 февраля гражданин 1968 года рождения и ещё несколько фигурантов избили местного жителя и его 17-летнего знакомого. Этому предшествовал конфликт. Также они напали на двоих прохожих-очевидцев конфликта.

Дело уже направлено в суд. Также расследуется уголовное дело по факту действий иных фигурантов.