Москва, , 18:11 — REGNUM Торжественные школьные линейки 1 сентября в России должны будут проводиться с соблюдением санитарных мер в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в документе «Об организации работы общеобразовательных организаций», разработанном Роспотребнадзором совместно с Минпросвещения.

Согласно документу, массовые мероприятия 1 сентября должны быть организованы по классам или параллелям на открытом воздухе, родители учащихся должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Роспотребнадзор также рекомендовал по возможности проводить дистанционные уроки по отдельным предметам, в первую очередь дополнительным, а в случае ухудшения эпидемической ситуации — предусмотреть возможность полного перевоа школьников на дистанционное обучение.

Учебный процесс в школах, согласно рекомендациям, может проходить в обычном режиме, но с ужесточением санитарных требований. Это предполагает, в частности, более тщательную уборку и дезинфекцию помещений.