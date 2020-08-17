Балашиха, Московская область, , 17:54 — REGNUM Новый детский сад планируется ввести в эксплуатацию в подмосковной Балашихе в октябре 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Детский сад Людмила Миг

Общая готовность объекта на данный момент превышает 35%. На данный момент строители ведут кладку внутренних и наружных стен, а также монтаж внешних и внутренних инженерных систем, благоустраивают территорию.

Строительство детского сада ведётся на улице Твардовского. В здании планируется обустроить групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и пищеблок. Площадь детского сада составит 1,7 тысячи квадратных метров.

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