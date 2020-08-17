Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин 1997 года рождения отправится под суд за взятку сотруднику ГИБДД. Расследование уголовного дела окончено, сообщает свердловское управление СКР.

Следователи считают, что преступление было совершено поздно вечером 27 июля. Гаишник остановил машину и установил, что водитель не имел прав на управление транспортом. Ему грозила административная ответственность. Но в патрульной машине гражданин передал сотруднику 15 тыс. рублей, чтобы избежать наказания.

Сержант полиции отказался принять деньги и задержал нарушителя. Тот признал свою вину.