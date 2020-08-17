Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM На Среднем Урале уже 1 060 421 человек прошёл тест на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По информации на 17 августа, за минувшие сутки в области обследовали 5705 человек. Они имели показания для тестирования. Проведены 5907 исследований проб на коронавирус.

За всё время врачи организовали уже 1 130 460 исследований проб, взятых у жителей и гостей Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 546 случаев заражения коронавирусом.

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