Екатеринбург, 17 августа 2020, 17:48 — REGNUM На Среднем Урале уже 1 060 421 человек прошёл тест на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По информации на 17 августа, за минувшие сутки в области обследовали 5705 человек. Они имели показания для тестирования. Проведены 5907 исследований проб на коронавирус.
За всё время врачи организовали уже 1 130 460 исследований проб, взятых у жителей и гостей Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 546 случаев заражения коронавирусом.
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