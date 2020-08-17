Бейрут, 17 августа 2020, 17:41 — REGNUM Режим чрезвычайного санитарного положения объявлен в ливанских городах Минья и Триполи, передаёт 17 августа Al-Hadath.
Эти меры введены по инициативе ливанского минздрава из-за неблагоприятной статистики по COVID-19.
Напомним, по данным за предыдущие сутки, 16 августа, в Ливане зарегистрировано 439 случая COVID-19, общее количество инфицированных коронавирусом достигло 8881, количество летальных исходов — 103.
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