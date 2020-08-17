Рязань, , 17:41 — REGNUM Заработок шести депутатов Государственной думы, представляющих Рязанскую область, в 2019 году превысил пять миллионов рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте парламента РФ, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Единоросс Андрей Красов смог заработать 6,572 млн рублей. У первого заместителя председателя комитета по обороне, заместителя председателя комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, члена комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в долевой собственности с супругой указаны две квартиры.

Елена Митина («Единая Россия»), член комитета по образованию и науке получила 5,514 млн рублей. У неё есть квартира, гараж и автомобиль Volkswagen Polo.

В списке депутатов региональных групп наибольший доход у заместителя председателя Госдумы, члена Cовета ГД Алексея Гордеева («Единая Россия», Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Рязанская область) — 17,225 млн рублей. У политика в собственности ретро-автомобили АЗЛК Москвич М-403 и ГАЗ М-20 Победа. В собственности супруги указаны три земельных участка, два машиноместа и квартира.

Представитель «Единой России» Владимир Богодухов (Рязанская область, Воронежская область, Липецкая область, Владимирская область) задекларировал 7,908 млн рублей. Член комитета по обороне владеет внедорожником Toyota Sequoia, его супруга — земельным участком, жилым домом, гаражом с погребом. В долевой собственности супругов квартира.

Михаил Гулевский («Единая Россия», Рязанская область, Липецкая область, Воронежская область, Владимирская область) обладает квартирой, гаражом и автомобилем бизнес-класса Audi A6. Член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству заработал 6,610 млн рублей.

Единоросс Андрей Макаров (Рязанская область, Воронежская область, Липецкая область, Владимирская область) получил 5,475 млн рублей. Председатель комитета по бюджету и налогам, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, член трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений имеет квартиру и представительский седан Lexus LS 460.

Депутат от ЛДПР Александр Шерин (Тамбовская область, Рязанская область, Липецкая область) задекларировал 5,469 млн рублей. В собственности первого заместителя председателя комитета по обороне, члена комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности земельный участок и жилой дом.

Татьяна Сапрыкина («Единая Россия», Липецкая область, Владимирская область, Рязанская область, Воронежская область) заработала 5,449 млн рублей, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов имеет в собственности квартиру и гараж.

Депутат Евгений Ревенко («Единая Россия», Липецкая область, Владимирская область, Рязанская область, Воронежская область) получил 5,388 млн рублей. У члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи есть квартира и внедорожник Land Rover Range Rover.

Представитель КПРФ Олег Лебедев (Владимирская область, Тульская область, Рязанская область) указал доход в размере 5,267 млн рублей. Член комитета по аграрным вопросам в личной недвижимости не имеет.