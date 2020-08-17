Щелковский район, Московская область, , 17:47 — REGNUM До конца 2020 года планируется завершить строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Жегалово городского округа Щелково Подмосковья. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,1 тысячи мест. На данный момент строительство ведётся с опережением графика. Завершаются монолитные работы и устройство внутренних перегородок, ведется монтаж инженерных систем и внутренняя отделка помещений. Объект готов на 64%.

Согласно проекту, учебное заведение будет состоять из трех блоков: трехэтажного блока общешкольного назначения, такого же блока для младших классов, а также четырехэтажного блока для средних и старших классов. Также в школе, помимо классов для занятий, предусмотрены столовая, библиотека, медицинский блок, помещения для кружков, мастерские, два спортивных и актовый зал. Общая площадь объекта составит свыше 16 тысяч квадратных метров.

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