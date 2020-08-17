Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Свердловской области разрешили полноценно работать дошкольным учреждениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Работающим под эгидой государства детским садам теперь можно работать с наполняемостью в 100%. А частным дошкольным организациям пока разрешили работать лишь с 50-процентной посещаемостью.

Соответствующий указ вступает в силу с 18 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге ждали открытия детских садов города к 1 сентября 2020 года.

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