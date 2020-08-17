Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:09 — REGNUM В Новокузнецке 1 сентября все ученики пойдут в школу. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Он уточнил, что основная задача в ближайшие две недели — проверка готовности городских школ к началу учебного года.

Школьный класс Виктория Ивановская © ИА REGNUM

«Уже сейчас заканчивается проверка школ к началу отопительного сезона, учебного года и по безопасному подходу к образовательным учреждениям. Вблизи школ наносится новая и обновляется имеющаяся разметка, — написал градоначальник в своём Instagram. Он обратился к родителям и попросил их «ещё раз напомнить своим детям правила дорожного движения и объяснить, по какому принципу работают светофоры вызывного типа».

https://www.instagram.com/p/CD-wm6KoJTc/