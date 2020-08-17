Челябинск, , 17:08 — REGNUM На улицах Челябинска тротуары станут более удобными для велосипедистов, людей с колясками и любителей самокатов и роликов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В городе активно идут работы по благоустройству общественных пространств. Мэр Наталья Котова поручила подчинённым стандартизировать укладку плитки среднего и крупного размера без фаски. За образец она предложила взять сквер в районе Лазаретной-Цвиллинга. Там подрядчик быстро сориентировался и заменил плитку.

В 2021 году по всем общественным пространствам градоначальница поручила сделать то же самое. Мелкая плитка постепенно должна уйти в прошлое.