Москва, , 17:07 — REGNUM Тушинский райсуд Москвы приговорил Юрия Цукермана, руководившего сектой «бога Кузи», к шести годам колонии общего режима, передаёт 17 августа корреспондент ИА.

Цукермана признали виновным по статье о хищении 215 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Суд установил, что Цукерман изготовил поддельные документы, по которым Химкинский горсуд в 2016 году вынес решение о взыскании 215 млн рублей в его пользу. Средства находились на хранении по уголовному делу в отношении духовного лидера секты.

Как сообщало ИА REGNUM, гособвинение требовало для руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана восемь лет заключения.

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