Кемерово, , 17:01 — REGNUM В Кемеровской области в середине текущей резко изменится погода. По данным синоптиков, к региону приближается циклон.

«Вечером 19 августа пройдёт холодный фронт, что принесёт понижение температуры примерно на пять градусов, а также обычные циклонические явления — усиление ветра, грозы и дожди. На выходных ожидается погода в пределах до 19 градусов днём по северу области и до 25 по югу области», — сообщили изданию «Сибдепо» в Кемеровском гидрометеоцентре.

Уточняется, что завтра ночью, 18 августа, ожидается +8… +13°C, местами до +18 °C, днём — +25… +30°C, ветер с порывами до 13 метров в секунду, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди и грозы.