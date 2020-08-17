Кострома, , 16:57 — REGNUM В Костромской области с начала пандемии коронавируса за нарушение карантина к ответственности привлекли 10 больных коронавирусом. Такую цифру на еженедельном совещании в администрации региона привёл руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Кокоулин.

В ответ на оптимистичную статистику глава региона Сергей Ситников потребовал «навести порядок» в сфере контроля за инфицированными и указал на жалобы, поступающие ему от населения.

«Люди рассказывали, что они на улицах, в общественных местах фиксируют людей, инфицированных ковидом, и людей, которые находились в контакте с ними. Они находятся официально на больничных листах, на карантинных мероприятиях, тем не менее, посещают публичные мероприятия. Приказываю навести порядок в сфере контроля за теми людьми, кто инфицирован ковидом, и теми, кто находится на больничном листе, как «контактники». Ни один из этих людей ни в общественном месте, ни на улице не должен появляться», — сказал Ситников.

Отметим, что большая часть заражённых SARS-CoV-2 в области лечатся на дому, в больницы кладут людей с тяжёлыми формами течения болезни. Ранее костромские власти уже указывали на ослабление контроля за масочным режимом и формальное соблюдение мер безопасности в торговых центрах и магазинах. К обсуждению вопроса соблюдения антикорнавирусных мер в преддверии осеннего роста заболеваемости в интервью ГТРК «Кострома» подключилась заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина. Чиновница рассказала, что на следующей неделе в поликлиниках области пройдут проверки по части термометрии и входного фильтра.

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