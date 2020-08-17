Мехико, , 16:55 — REGNUM Предложение испытать на нём российскую вакцину от коронавируса высказал мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в беседе с журналистами 17 августа.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Presidencia El Salvador

Обрадор пояснил, что готов стать тем, кому введут вакцину, если её эффективность будет доказана. Он подчеркнул, что «первым согласился бы на вакцинацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что Филиппины согласны стать страной, где впервые испытают российскую вакцину от коронавируса.

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