Междуреченск, Кемеровская область, , 16:53 — REGNUM В Междуреченске суд рассмотрит материалы о нарушении масочного режима на предприятиях. От Роспотребнадзора на прошлой неделе поступили сразу два обращения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«Нарушения были выявлены в ходе рейдов в магазинах. Работники торговых точек находились в помещении без масок. А тем временем зарегистрирован случай заражения коронавирусом кассира одного из сетевых магазинов города. Женщина 1965 года рождения госпитализирована в Новокузнецк», — уточнили в мэрии. Городские вдасти обратились к горожанам с просьбой быть предельно осторожными, реже посещать магазины, по возможности не пользоваться общественным транспортом, а с роднымиобщаться по телефону.