Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM В Свердловской области разрешили работу санаторно-курортных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Соответствующий указ вступает в силу с 18 августа 2020 года.

«Сняты ограничения на работу баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций», — сообщили в штабе.

В регионе продлили требования по ношению гигиенических масок в общественных местах и соблюдению безопасной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разрешили работу общепита в обычном режиме.

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