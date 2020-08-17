Новосибирск, , 16:44 — REGNUM В новосибирском Академгородке на дачах второй раз за этот год зацвела черёмуха. Эксперты уточняют, что такие аномалии происходят из-за сильно ранней и тёплой весны.

«Черёмуха должна была зацвести в мае, если говорим о ранних сортах, или в начале июня, если это поздний сорт. А в этом году всё произошло слишком рано. Вегетация сейчас должна заканчиваться, а тепло продолжается, и осадки выпадают. Что происходит с растением? Оно продолжает расти. И получилось длинное лето. Некоторые веточки могут начать цвести», — рассказал «НГС Новостям» директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

Поляков отметил, что цветы сейчас могут появиться также на яблонях и сирени.