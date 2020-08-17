Тулун, Иркутская область, , 16:35 — REGNUM Многоэтажные и индивидуальные дома для пострадавших от наводнения 2019 г. жителей иркутского города Тулуна, возводят в районах Угольщиков и Березовая Роща. Завершения строительства, начатого сразу после спада большой воды в 2019 году, люди ждут до сих пор. Сегодня, как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ), этот вопрос временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев курирует лично.

Во время визита в Иркутскую область президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф вместе с врио Кобзевым посетили основные стройки Тулуна. В рабочей встрече принял участие и заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Сейчас строительство индивидуальных домов почти завершено, многие жители заселились и обустраивают прилегающую территорию. Участники рабочей встречи посетили дом ветерана Александра Ивановича, который одним из первых переехал в новое жилье. Герман Греф обратил внимание на отсутствие отмостки в доме ветерана и еще ряд строительных недочетов. Кроме того, Александр Иванович отметил, что во время дождей часть огорода «вымывает». Врио губернатора Игорь Кобзев дал поручение устранить все недочеты в доме, связанные с земельным участком ветерана, в течение нескольких дней. Игорь Кастюкевич пообещал, что команда «МолодежкиОНФ» приедет и проверит, как строительные организации выполнили обещание.

«Мы работаем в Иркутской области с июня прошлого года и не планируем уходить до тех пор, пока остаются проблемы у жителей, — отметил Кастюкевич. — Сегодня мы решаем их совместно с правительством Иркутской области, отрабатывая как системно, так и точечно, адресно. Домой к ветерану мы приедем 20 августа и все внимательно посмотрим. Более того, с народным контролем зайдем так же и в другие дома, построенные для жителей подтопленного Тулуна. Договоренность такая с врио губернатора есть, потому что Игорь Иванович первый заинтересован в том, чтобы дома были качественными и комфортными».

«С Народным фронтом работаем совместно и опираемся друг на друга в решении сложных вопросов жителей. Общественный контроль нужен, т.к. он всегда объективен и позволит нам более предметно разговаривать с застройщиками. Если какие-то недоделки и недоработки есть, то их нужно оперативно устранить, до наступления холодного времени года. Чтобы люди после заселения не чувствовали дискомфорта и не приходилось ничего переделывать», — заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Жилищное строительство в Тулуне сегодня активно ведется на двух площадках — в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков. В последнем, почти закончена новая школа на 1300 учеников, состоящая из семи корпусов с двумя бассейнами. Еще одну возводят в Березовой Роще. Кроме того, в Тулуне появится ледовая арена и инфекционное отделение городской больницы. Город от большой воды должна защитить дамба, строительство которой в данный момент находится в завершающей стадии.

«Молодёжка ОНФ» продолжает работы по расчистке района ЛДК в г. Тулун — одном из наиболее пострадавших в наводнение прошлого года. Там командой произведен осмотр 270 заброшенных домов на предмет наличия личного имущества, лиц без определенного места жительства, повреждений водопровода и электропроводки. Совместно с военными проведен демонтаж порядка 200 домов. Тяжелой техникой расчищено 35 Га площади (общая площадь района — 113Га). На осушение территории ушло около 120 000 тонн скальника.

Одновременно с работами по наведению порядка в районе ЛДК, команда «Молодёжки ОНФ» продолжает оказывать юридическую и другую адресную помощь жителям подтопленных территорий Иркутской области. Из 132 населенных пунктов посещено 67 деревень и сел в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Опрошено более 1000 человек. Юридические консультации получили 1280 человек. На сайт Тулун2020. рф поступило 155 обращений, 75 из которых уже отработаны.