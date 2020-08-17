Киев, , 16:23 — REGNUM Среди основных причин распространения коронавируса на Украине, особенно в западных областях страны — свадьбы и религиозные обряды.

Об этом было заявлено на совещании по предотвращению распространения коронавируса. под председательством президента страны Владимира Зеленского сегодня, 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Было подчеркнуто, что полиция усиливает работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она, как предполагается, наступит осенью.

Сам Зеленский заявил, что государство должно сделать все от него зависящее, чтобы сдержать коронавирус, но добавил, что противостояние COVID-19 — это сотрудничество государства и людей.

«Мы, конечно же, ожидаем понимания», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в августе на Украине резко обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. На прошлой неделе (10−16 августа) в стране было зафиксировано сразу несколько суточных антирекордов заболеваемости и госпитализации. В частности, за 14 августа на Украине было выявлено 1847 новых случаев коронавируса.