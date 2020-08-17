Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Госпиталь для ветеранов войн, который одним из первых в Петербурге был перепрофилирован на лечение COVID-19, с 17 августа вернулся к обычной работе и начал приём плановых больных. Однако стационар остаётся в готовности на случай второй волны коронавирусной инфекции.

Как сообщили в аппарате курирующего здравоохранение вице-губернатора Олега Эргашева, за четыре месяца работы в качестве инфекционного стационара в Госпитале оказана помощь 3357 пациентам с коронавирусом.

Кроме того, напомним, сотрудники Госпиталя работали во временном стационаре в «Ленэкспо».

Госпиталь для ветеранов войн стал уже седьмым городским медицинским учреждением, в котором провели возвращение к штатной работе после временного перепрофилирования в инфекционный стационар.

Как ожидается, следующими обратное перепрофилирование проведут Покровская больница и городская больница №20.

«Несмотря на поэтапное возвращение больниц к штатной работе, город готов к любому развитию эпидемической ситуации, — подчеркнул Олег Эргашев, посетивший одну из площадок Госпиталя для ветеранов войн. — В течение 72 часов возможно перепрофилирование 7 839 коек в городских стационарах. В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации дополнительно будут задействованы койки других медицинских организаций, в том числе федерального подчинения».

Читайте также: Петербург принял от Германии оборудование для Госпиталя ветеранов войн

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа глава МИД Германии Хайко Маас во время визита в Петербурга передал первую партию специального оборудования, предназначенного для модернизации реабилитационного центра петербургского Госпиталя для ветеранов войн.

Читайте ранее в этом сюжете: Александровская больница в Петербурге начала прием обычных пациентов