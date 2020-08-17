Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Предприятиям общепита Свердловской области разрешили работать в обычном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Соответствующий указ подписал врио губернатора Алексей Орлов. Документом дозволяется работа кафе, ресторанов, буфетов, баров и других организаций общепита в обычном режиме. Им можно принимать посетителей в основных помещениях, а не только в формате летних веранд.

Тем не менее, предприятиям предстоит соблюдать санитарные требования. Указ вступает в силу с 18 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация общепита пригрозили властям массовым закрытием, если те не разрешат им работу в обычном режиме, и предъявили ещё ряд требований.

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